Begivenhedsrigt væddeløb

Redaktionen Lørdag, 01. april 2023 - 09:43

Ville Siegstad på snart 78 år var på en smuttur på ruten for hundeslædevæddeløbet i Ilulissat om formiddagen d. 23. marts. Dagen, hvor en fiskekutter skulle ankomme til Ilulissat, som han og hans hundespand skal sejle med til Sisimiut, for at deltage ved Avannaata Qimussersua, Nordgrønlands hundeslædevæddeløb.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er 49. gang, at jeg skal deltage ved væddeløbet, og jeg har altid deltaget hvert år, siden jeg første gang deltog, siger æresmedlem af Avannaata Qimussersua Ville Siegstad.

Hans II Petersen fra Ukkusissat er det andet æresmedlem i Avannaata Qimussersua. Han var ellers også tilmeldt væddeløbet i Sisimiut, men kunne alligevel ikke deltage, da han havde brækket benet.

Fejring af jubilæer

For at fejre 35-års jubilæet for Nordgrønlands store hundeslædevæddeløb skulle begivenheden ellers finde sted i Uummannaq, stedet, hvor man i sin tid startede væddeløbet. Men på grund af dårlige isforhold blev arrangementet flyttet til Sisimiut, forklarer formanden i Hundeslæde Organisationen KNQK Mikkel Jerimiassen.

Der er 29 deltagere til dette års konkurrence, hvor løbet vil blive skudt i gang på Oqummiannguup Tasia i Sisimiut den 1. april klokken 13.00. Qimusseq Sisimiut oplyser, at deltagerne kommer fra Upernavik og dens bygder, Uummannaq fjorden, Saqqaq, Qeqertaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq og Sisimiut.

