Begivenhedsrigt år for sangstjernen

Nogle mennesker er bare begavet med et talent fra de er helt små. Sådan et menneske er helt klart 28-årige Paninnguaq Jensen fra Upernavik.

Paninnguaq er den ældste i en søskendeflok på seks, og er selvfølgelig også første barnebarn, som de øvrige familier beundrer og derfor giver hende støtte og omsorg.

Det var hendes morsøster Nuka Heilmann, der havde opdaget hendes musikalske talent. Hendes moster som selv er musikinteresseret, kunne høre at Paninnguaq rammer tonen, når hun synger, selvom hun var en ganske lille pige.

Allerede da hun var ét år, indspillede familien et bånd med en lille syngende Paninnguaq. Som syvårig optrådte hun for første gang på forsamlingshuset i Upernavik.

- Publikum var begejstrede og der var store bifald. Nogle af dem tudede og nogle af dem syntes at jeg var så sød. Dengang og den dag i dag kan jeg altid mærke, at folk fra Upernavik er virkelig stolt af mig. Også folk fra Saattut (en bygd ved Uummannaq) hvor min far kommer fra. Jeg kan altid mærke at folk er kærlige når jeg er på turne i Nordgrønland, forklarer hun.

Paninnguaq fik i år en guldplade for sin første soloalbum ”Maaniippunga”, og er startet ved Ilisimatusarfik i faget Sprog, Litteratur og Medier, som giver muligheden for at samle viden og blive klogere.

- Mit liv og musiske perspektiv vil derved blive bredere, siger hun.

