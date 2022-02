Begge forældre skal kunne ledsage deres syge barn

Nina-Vivi Andersen Torsdag, 17. februar 2022 - 11:45

I alt godt 200 børn, som bor udenfor Nuuk i alderen 0-5 år har modtaget behandling på Dronning Ingrids hospital i 2019 og 2020, mens i alt 66 børn har fået behandling i Danmark.

- Selv flyveturen kan være en hård omgang for forælder, der rejser alene med deres barn. Derudover skal de klare at være alene om at få den gode eller den dårlige nyhed om barnets helbred. Jeg mener, at loven bør ændres, så begge forældre eller en anden nærmeste kan deltage og hjælpe til, forklarer medlem af Inatsisartut for IA Agathe Fontain til Sermitsiaq.AG.

Godt 40 børn rejste til Danmark i 2019 for at blive behandlet. I 2020 var tallet næsten halveret, der var nemlig 26 børn som blev indlagt i mere end seks dage i Danmark. Agathe Fontain gør opmærksom på, at nogle børn skal til speciallæger for at blive behandlet.

- Nogle børn med kræft skal for eksempel til Århus for at få behandling. Det er en lang tur for et lille barn under 6 år og for forælderen. Og vi skal vide, at forælderen eller den nærmeste passer barnet i 24/7. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at give mulighed for begge forældre eller anden nærmeste til at ledsage barnet, understreger Agathe Fontain.

I 2019 var der 116 børn med i alt142 indlæggelser på Dronning Ingrids Hospital. Mens der i 2020 var 87 indlagte børn, der var indlagt 101 gange. Det oplyser fungerende Naalakkersuisoq for Sundhed i et svar til Agathe Fontains paragraf 37 spørgsmål.

Forældrene kan bo sammen på patienthjem

Den fungerende Naalakkersuisoq for Sundhed oplyser videre, at sundhedsvæsenet ikke kan oplyse, hvilke økonomiske omkostninger der har været for ledsagerne til de indlagte børn.

Agathe Fontain har nemlig spurgt indtil, hvad omkostningerne for ledsagerende forældre er, når barnet og forældrerene rejser enten til Nuuk eller til Danmark for at få barnet behandlet.

- Sundhedsvæsenet kan ikke oplyse dets eksakte omkostninger for ledsagende forældre, da priserne på flybilletter varierer og længden på patientens ophold varierer, skriver Pele Broberg i sit svar.

Agathe Fontain mener, at der ikke vil være større omkostninger, da forældrene kan bo sammen på patienthjem.

- Jeg mener ikke, at der vil være en markant større omkostning, hvis loven bliver realiseret. Forældrene kan bo sammen på patienthjem, argumenterer Agathe Fontain.

Her er priser på indkvartering af patienter: