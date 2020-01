Bedste kommune for alle familier

Dorthe Olsen Torsdag, 02. januar 2020 - 13:01

Det var en stor omvæltning for Charlotte Ludvigsen (IA), da hun blev borgmester for landets største kommune sidste år, men hun er taknemmelig, da hun har fået muligheden for at være med at til at gøre verdens største kommune til et bedre sted at bo i, for at hjælpe de socialt udsatte og hjemløse og for at sætte sit præg på fremtiden, som hun på en gang synes er spændende, opløftende og skræmmende. Det fremgår af hendes første nytårstale, som hun holdt i går på årets første dag.

- Familien er det allervigtigste. Familie er vigtigt for mig i mit eget liv og i mit arbejde som politiker. Ligesom jeg hver dag gør en indsats for at skabe gode forhold for min egen familie, arbejder jeg som borgmester for at sikre, at Kommuneqarfik Sermersooq bliver den bedste for alle familier. Vi skal skabe de bedst mulige forhold for vores udsatte familier. De skal have den hjælp, de har brug for, så de kan støtte deres børn og hjælpe dem på vej til et bedre liv, siger hun.

Det skal gøres ved at skabe de bedste muligheder for de familier, der har børn i skoler og daginstitutioner, hvor børnene skal opleve en dagligdag i trygge rammer, hvor børnene lærer og udvikler sig, hvor der er plads til leg og glæde.

- Heldigvis er hele kommunalbestyrelsen enig med mig i de mål, derfor har vi også til næste år afsat flere penge af til at støtte udsatte børn. Til næste år begynder byggeriet af en ny skole og flere daginstitutioner i Nuuk, og vi har lige taget 40 nye vuggestuepladser i brug i Tasiilaq. Kommunalbestyrelsen har også besluttet at der skal være flere fritidstilbud til unge. Alt dette er med i budgettet for næste år, som alle medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for, siger Charlotte Ludvigsen.

Økonomi

Arbejdsløsheden er historisk lav i Kommuneqarfik Sermersooq og der er gang i økonomien, som viser, at den beskæftigelsespolitik kommunen har ført i de seneste år har været rigtig og at væksten er blevet til gavn for den almindelige borger.

- Den lave arbejdsløshed betyder, at vi politikere i kommunalbestyrelsen også i fremtiden vil have penge til at hjælpe de borgere, der har mest for brug for det. Når flere borgere går på arbejde og betaler skat, får vi flere penge til udsatte børn, folkeskolen, boligbyggeri og alle de andre vigtige opgaver, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Lav arbejdsløshed betyder desværre også ubesatte stillinger, og derfor understreger borgmesteren, at vi skal huske at sætte pris på dem, der hver dag knokler inden for deres felt.

- Vi mangler pasning til vores ældre, og vi mangler arbejdskraft i forbindelse med byggerierne. Vi bliver ligesom nødt til at indse, at kommunen ikke kan løfte problemet alene, men at det er nødvendigt at samfundet tager medansvar, såfremt vores børn og ældre skal have nogle, der passer dem, og såfremt, der skal bygges. Derfor er der stadig brug for jer, og har man et arbejde af den slags, så tak for indsatsen.

Lufthavn og turisme

Byggeriet af den nye lufthavn blev påbegyndt i år, som om tre år vil give mange muligheder for erhvervslivet og turismen. Charlotte Ludvigsen vil arbejde for, at den nye lufthavn kommer til at betyde nye muligheder for alle borgeren i Kommuneqarfik Sermersooq, men at lufthavnen ikke skal betyde, at byen bliver overløbet af turister.

- Vi skal skabe et bæredygtigt turisterhverv, der giver gode faste jobs, og respekterer vores kultur og vores natur.

I talen kommer hun også ind på, at kommunen har valgt at følge FN’s 17 verdensmål, når det handler om klima og miljø, hvor målene skal indgå i alle de beslutninger, der bliver taget i kommunen.

- I kommunen har vi valgt at satse på otte af de 17 verdensmål, som betyder, at alle beslutninger skal vejes op mod, hvad de betyder for eksempel for klimaet, sundheden og uddannelsesniveauet. Vi grønlændere har altid levet i pagt med naturen, og det er kun naturligt, at vi fortsætter med at gå forrest.

Til slut kommer hun med sit nytårsforsæt som borgmester, hvor hun vil skabe mere borgerinddragelse.

- Jeg vil høre borgernes holdning til, hvordan vi løser vores sociale problemer, og hvordan vores byer skal udvikle sig. Jeg er sikker på, at alle borgere i Grønland har en del af løsningen på vores udfordringer, som jeg gerne vil høre.