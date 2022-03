Bedre vilkår for slædehunde i Sisimiut

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 06. marts 2022 - 11:45

Under det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Qeqqata Kommunia valgte flertallet at forhøje bevillingen til slædehundeområdet ved Qimmeqarfik i Sisimiut. Kommunen vil bevillige 610.000 kroner i 2022, hvor hovedudgiften på 500.000 kroner er til byggemodning af hundeområdet, og 110.000 til dækning af den øgede drift af hundeområdet.

- Til min glæde har jeg bemærket og observeret at især børn i stigende omfang er interesseret i at have eget slædehundehold, ligesom interessen for hundeslædekørsel er stigende, siger borgmester Malik Berthelsen (S) og fortsætter:

- Jeg er ikke i tvivl om at det vil gavne børnenes sundhed og ansvarsfølelse, for det er jo sådan at hvis man vil have slædehunde, så indebærer det også hundepleje og forskellige forpligtigelser der skal opfyldes. Derudover ser jeg optimistisk på fremtidig hundeslædeturisme i vores barske og flotte natur, siger borgmester.

Øge kapacitet ved Qimmeqarfik

Da pladsmanglen allerede er et problem, så har kommunen flere konkrete løsninger, som skal øge kapaciteten på Qimmeqarfik. Kommunen vil ændre grænsereglerne på de bestemte arealer:

- Det er et krav at hundene skal placeres 100 meter fra elven, så nu bliver grænsereglen 30 meter, der er også givet hjemmel til at der bliver opført en lille sidevej med krus, så der kan være flere hundehold i området. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Bevilling til slædehunde er i dag på omkring 800.00 kroner, og fremover vil kommunen bevillige i alt 910.000 kroner til Qimmeqarfik.

- Med hensyn til den lagsigtede løsning, er der nu påbegyndt arbejde for temaplan for hundehold, med det mål at der i fremtiden bliver etableret en hel ny hundeplads, som igen vil give langvarig løsning, hvor man forhåbentligt kan slippe for at flytte hundene igen. Men planen er lige påbegyndt og skal først vendes med befolkningen, så det er for tidligt at sige noget konkret om planen, der også til den tid skal tilpasses med byplanlægningen. Det oplyser kommunen.