Bedre havnefaciliteter på vej til Kullorsuaq

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 22. december 2022 - 15:43

Borgere i Kullorsuaq kan forvente bedre havnefaciliteter allerede i 2023.

Inatsisartuts finans- og skatteudvalg har godkendt at bevilge midler, der skal bruges til projektering af forbedringer af havnefaciliteter i Kullorsuaq.

Det meddeler naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen i en pressemeddelelse.

- Det står klart, at der er behov for forbedringer af havnefacilitetene i bygden, samtidig skal det afklares om der er finansielle muligheder fir at etablere læmole, herunder for såvel at sikre læmole til beskyttelse under stormvejr samt godshåndtering, skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Borgere har tidligere oplevet, at der er generel pladsmangel i Kullorsuaqs havneområde.

LÆS OGSÅ: Havnekaos i Kullorsuaq

Udvalgets godkendelse betyder, at projektering af havneudvidelsen i Grønlands største bygd går i gang nu. Den eksisterende fortøjningsø i Kullorsuaq skal bygges, så det hænger sammen med det eksisterende kajanlæg, lyder det.

Mulighed for læmole undersøges

Samtidig med etablering af havneområdet skal en mulighed for læmole i bygden undersøges. En læmole skal være med til at beskytte fiskere og fangeres joller under stormvejr.

- Det glæder mig, at vi nu endelig er kommet et skridt tættere for at kunne forbedre havnefaciliteterne i Kullorsuaq. Projektet vil få stor betydning for bygdens borgere, der vil opleve en større tilgængelighed og funktionalitet når de benytter havnen, siger naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Havneudvidelsen vil skabe bedre mulighed for borgere og Royal Arctic Line til at benytte havnen samtidig.