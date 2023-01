Bedre forhold for dårligt gående ved lufthavnen i Kangerlussuaq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 31. januar 2023 - 16:53

Den har været længe undervejs, skriver Mittarfeqarfiit. Men i december kunne de endeligt præsentere en rampe, som giver nemmere adgang til ankomsthallen i Kangerlussuaq, hvis man ikke har mulighed for at benytte en trappen.

Rampen fører op til en dør, der leder ind til bagagebånd og en elevator, der kan benyttes op til ankomst- og afgangshallen.

Døren for enden af rampen skal fortsat åbnes med håndkraft. Der ses i skrivende stund på muligheden for at installere en automatisk døråbner.

Svært at leve op til lovkrav

Mittarfeqarfiit oplyser på deres linkedIn-profil, at bygningers tilgængelighed er en prioritet hos ledelsen, men at det ikke altid er lige nemt at leve op til myndighedernes krav.

Den gældende lovgivning kræver at en rampe skal være 20 meter lang. Men det har ikke været muligt ved indgangen til lufthavnen i Kangerlussuaq.

- Mange af vores bygninger er jo fra en tid før den gældende lovgivning vedr. bygninger. Det betyder blandt andet at bygningernes placering kan gøre det vanskeligt at leve op til de krav loven stiller, forklarer Teknisk direktør i Mittarfeqarfiit, Mike Sanimuinaq Kristiansen.

Opfordring fra Tilioq

Han oplyser, at Mittarfeqarfiit har søgt bygningsmyndigheden i kommunen om dispensation og at processen har trukket ud, hvorfor rampen først er blevet færdig for nyligt, til gavn for passagerer der har svært ved at klare trapperne.

- Nu kan flere gangbesværede benytte rampen, i stedet for at skulle hele vejen rundt om bygningen for at komme ind i ankomsthallen. Det er en væsentlig forbedring af servicen, siger lufthavnschef i Kangerlussuaq, Ivaaq Christensen.

Arbejdet med rampen blev blandt andet igangsat på baggrund af en opfordring fra handicaptalsmandsinstitutionen, oplyser Mittarfeqarfiit.