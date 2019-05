Da Bartali Crew nomineret til Nordisk Råds musikpris

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 10. maj 2019 - 17:02

Den populære musiker Hans-Ole Amossen, frontfiguren i Da Bartali Crew, kan vinde endnu en pris.

Tidligere på året vandt han Kodas årets talentpris, mens han nu er blevet nomineret til Nordisk Råds musikpris, der bliver uddelt til efteråret i Stockholm.

- Lige nu har jeg svært ved at sætte ord på, at jeg er blevet nomineret til en så prestigefuld pris, siger den 33-årige musiker til Sermitsiaq.AG.

Ingen forventninger

Hans musik er blevet beskrevet som alsidig, hvor han bruger elektroniske udstyr, og han har haft flere forskellige gæsterapper under sine mange koncerter.

- Jeg har lidt svært ved at forrestille mig at vi vinde prisen, for de andre nominerede er fantastiske. Men det er også vildt at tænke på, at min musik er blevet bemærket i andre steder, hvilket gør mig lidt stolt.

- Vi tager til Stockholm, når prisen bliver uddelt, og det ser vi meget frem til, lyder det fra Hans-Ole Amossen.

I alt 13 artister er blevet nomineret til prisen, hvor vinderen modtager 350.000 kroner.

