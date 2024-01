Barsel: Wangenheim ønsker 1 års forældreorlov

Jensine Berthelsen Tirsdag, 30. januar 2024 - 15:00

Nu er Bjørk Lange Olsens vikariat i Inatsisartut forbi, for medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim er tilbage på sin plads hos Demokraatits inatsisartut-sæder.

Det allerførste forespørgsel fra hende er ingen ringere end et ønske om at få forlænget forældreorloven fra 21 uger til 37 uger, så den samlede orlov i forbindelse med graviditet og fødsel bliver 1 år.

Hun henviser til, at Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption i øjeblikket sikrer, at forældre tilsammen har ret til forældreorlov i 21 uger.

- Dette skal ses i tilknytning til de første 15 ugers barselsorlov, hvilket betyder, at nybagte forældre samlet set kan gå hjemme med den nyfødte i 36 uger efter fødslen.

- Jeg ser gerne, at det bliver en rettighed at kunne gå hjemme med sin nyfødte i et år efter fødslen, og ønsker derfor, at forældreorloven udvides fra de nuværende 21 uger til 37 uger, hvilket reelt vil betyde, at forældre tilsammen kan være hjemme i et år med deres barn.