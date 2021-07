Barselsfond åbner for ansøgninger

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 02. juli 2021 - 13:18

Sekretatiatet for Amaat – Den grønlandske barselsfond, er klar til at modtage og behandle ansøgninger om refusion fra private virksomheder i forbindelse med medarbejderes barsel.

Det er Arctic Law, der er udpeget til at lede sekretariatet af fondens bestyrelse, og skal varetage administrationen af fondens midler.

- Vi glæder os til samarbejdet og vi er tilfredse med, at det er lykkedes at etablere et funktionsdygtigt sekretariat, på trods af den korte forberedelsestid. Vi går nu en indkøringsperiode i møde og ser i den forbindelse frem til at modtage input til, hvordan vi fremadrettet kan styrke fondens arbejde, siger fondens bestyrelsesformand, jordemoder Anne Schurmann.

Bestyrelsesformanden oplyser, at sekretariatet har åbnet for ansøgninger fra 1. juli.

Økonomisk tryghed

Barselsfonden er etableret for at sikre, at privatansatte får mulighed for at få løn under barselsorlov. Sidste år vedtog Inatsisartut en lov om barsel, hvori det blev besluttet, at der skulle oprettes en barselsfond for det private arbejdsmarked.

Barselsfondens nye navn er Amaat. Amaat er en anorak til kvinder, hvor der er plads til et barn i ryggen, som kvinder i gamle dage brugte.

- Udover det praktiske i at kunne bære sit barn med sig, gav en amaat tryghed, den styrkede tilknytningen og ydede beskyttelse mod vejr og vind. Idag afholder både kvinder og mænd barsel og begge køn bærer børnene. Med lovens ikrafttræden er der sikret bedre vilkår i forbindelse med barslen og økonomisk tryghed for familierne, siger Anne Schurmann.

Sekretariatet arbejder på at etablere en hjemmeside med vejledning og mulighed for elektronisk ansøgning i øjeblikket.