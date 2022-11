Banknordik: Kunder har det godt på trods af uro

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. november 2022 - 10:55

På trods af stigende renter og det generelt mere usikre økonomiske miljø har kunderne det som helhed godt, lyder det i pressemeddelelse fra Banknordik, som har en afdeling i Nuuk.

Bankens direktør fortæller, at der i den grønlandske forretning har været en øget aktivitet:

- Vi har set en positiv udvikling i kvartalet, som vi er godt tilfredse med, og som vi vil arbejde målrettet for at fastholde. Der har været en øget aktivitet blandt kunderne, der giver sig udslag i en udlånsstigning på 17 procent i løbet af det seneste år, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik i en pressemeddelelse og fortsætter:

Dyrere at låne

- Vi er glade for at se, at vores kunder i overvejende grad har den nødvendige økonomiske styrke til at stå imod de udfordringer, som inflation og rentestigninger medfører.

Banknordik har tjent 21 millioner kroner før skat på den grønlandske del af forretningen. Det tal var sidste år 27 millioner kroner, og indtjeningen er altså gået tilbage viser bankens præsentation kvartalsrapporten.

Banknordik uddyber, at de stigende renter betyder, at det er blevet dyrere for kunderne at låne penge, men samtidig har banken afskaffet de negative renter på kundernes indlån og indført positive renter på udvalgte opsparingskonti.

- Efter flere år med negative renter har kunderne således nu igen mulighed for at få positiv rente på opsparingskonto, pensionsopsparing og børneopsparing, skriver Banknordik.

Nøgletallene for de første tre kvartaler, som oplyst af Banknordik: