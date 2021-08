BankNordik: Flere låner penge til bolig

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 07:55

Udviklingen i BankNordiks grønlandske forretning var god i første halvår 2021, lyder det fra banken i forbindelse med offentliggørelsen af bankens halvårsregnskab.

- Den grønlandske del af bankforretningen viste en stigning i realkreditudlån til både private husholdninger og erhverv, og basisindtjeningen steg med 16 procent sammenlignet med samme periode i 2020, skriver banken i meddelelse onsdag.

Realkreditlån er lån, der ydes med sikkerhed i fast ejendom og typisk i forbindelse med køb og salg af boliger eller nybyggeri.

Bankens direktør siger desuden, at de fleste af kunderne er kommet godt igennem pandemien:

- Vores fornemste opgave er at rådgive kunderne, så de er bedst muligt klædt på til at håndtere den daglige økonomi samt træffe større økonomiske beslutninger. COVID-19 har givet os mulighed for at rådgive og hjælpe de kunder, der har haft det svært i en periode, og vi er glade for at se, at langt de fleste er kommet godt igennem den udfordrende pandemi.

- Vi er desuden meget tilfredse med, at vi har set en tilgang af nye kunder i Grønland i løbet af årets første halvår, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Regnskabet i hovedtræk:

Resultatet før skat var 192 mio. kr., hvoraf 90 mio. kr. stammer fra salget af bankens danske forretning

Driftsresultatet før nedskrivninger var 85 mio. kr. mod 64 mio. kr. samme periode i 2020

Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 23 mio. kr. sammenholdt med -2 mio. kr. samme periode i 2020

Driftsresultatet udgjorde 109 mio. kr. mod 62 mio. kr. samme periode i 2020

Bankens udlån steg fra 7,5 mia. samme periode i 2020 til 7,6 mia. kr.

Bankens realkreditlån steg fra 2,1 mia. kr. samme periode i 2020 til 2,5 mia. kr.

Bankens indlån var 7,7 mia. kr., sammenholdt med 7,6 mia. kr. samme periode i 2020

Solvensen steg fra 24,0% samme periode i 2020 til 31,3%

Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 190 - 220 mio. kr. i 2021

Kilde: BankNordik