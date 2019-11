BankNordik: Det bliver dyrere at være kunde hos os

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. november 2019 - 08:16

BankNordi er blevet pålagt et såkaldt NEP-krav, der medfører, at banken skal ud på lånemarkedet og finde én milliard kroner. En omkostning, som kunderne i sidste ende kommer til at betale.

Det danske Finanstilsyn har i dag krævet, at BankNordik bliver bedre polstret, så den under en eventuel krisesituation er sikret en form for overlevelse, uden at det truer Færøernes landskasse.

Krak forbudt

Banken har nemlig en størrelse, så samfundet ikke kan tåle et krak. To andre banker har også den såkaldte Sifi-betegnelse, hvor det kræves, at man er ekstra polstret på kistebunden på grund af sin store indflydelse på samfundsøkonomien.

- Med det nye krav, som vi vidste var på vej, er vi nødsaget til at gå ud og optage et lån på 1 milliard kroner. Det vil koste os i omegnen af 20 millioner kroner årligt, og disse penge bliver vi nødt til at hente ind via vore kunder, oplyser administrerende direktør for BankNordik Árni Ellefsen til Sermitsiaq.AG.

Er der blot tale om et bølgeskvulp i regnskabsbøgerne?

- Nej, absolut ikke. Det er et stort beløb for os, fastslår bankdirektøren.

Ærgrer sig

Han ærgrer sig over, at Finanstilsynet er kommet med det såkaldte NEP-krav onsdag. Det skyldes, at der er nedsat et risikoråd, der skal analysere, hvad de nye krav til de tre store banker vil få af betydning for det færøske samfund.

- Kapitalkravet vil jo alt andet lige gå ud over muligheden for at yde finansiering til yderligere vækst, når omkostningerne for bankerne stiger i den grad, som tilfældet er, siger Árni Ellefsen, der ser frem til risikorådets analyse og politikernes vurdering.

Tid at løbe på

Bankdirektøren oplyser, at banken har fået tid en rum tid til at indfri de nye kapitalkrav. Det betyder, at kunderne først om et år eller to vil opleve de stigende omkostninger ved at være bankkunde.