BankNordik har vokseværk - topchef stopper

BankNordik har torsdag offentliggjort kvartalsregnskab, og ifølge banken er der fortsat en positiv udvikling i den grønlandske del af bankens forretning.

Flere kunder i grønlands-afdelingen har betydet en udlånsstigning på 130 mio. kr. og en indlånsstigning på 173 mio. kr. i årets første tre måneder, oplyser BankNordik i en pressemeddelelse.

Bankens administrerende direktør er tilfreds med udviklingen:

- Igen blevet attraktivt at spare op

- I en tid med stigende priser og renter er vi glade for at se, at vores kunder som helhed har en robust økonomi og er i stand til at håndtere de stigende leveomkostninger. Det er blevet dyrere at låne penge, men samtidig er det igen blevet attraktivt for kunderne at spare op, hvilket mange har benyttet sig af, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik, og fortsætter:

- Vi er meget tilfredse med, at stadig flere kunder i Grønland vælger os som deres primære bankforbindelse, og denne udvikling har vi en ambition om at fortsætte.

Banken oplyser dog også, at den på grund af et "generelt usikkert økonomisk miljø" har valgt at forhøje den økonomiske buffer, der skal dække eventuelle tab, fra 56 mio. kr. til 65 mio. kr.

Topchef stopper

I forbindelse med fremlæggelsen af kvartalsregnskabet tager banken afsked med Árni Ellefsens, der i mere end 7 år har været administrerende direktør.

- Hans efterfølger på posten bliver som tidligere meddelt Turið F. Arge, der siden 2007 har bestredet flere forskellige lederstillinger i BankNordik, og som dermed har gode forudsætninger for at drive koncernen videre på et solidt grundlag, skriver BankNordik.

Skiftet medfører ikke ændringer for forretningen i Grønland.