BankNordik udnævner erhvervsdirektør

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 08:52

Jesper Hansen, der har været konstituteret erhvervsdirektør siden nytår i BankNordik, skal nu permanent stå i spidsen for at sikre solid rådgivning og gode kundeoplevelser for BankNordiks erhvervskunder, oplyser banken i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Jesper Hansen de seneste par måneder, og med sin solide erfaring og gode indsigt i grønlandsk erhvervsliv er han den helt rigtige person til at sikre, at vores erhvervskunder får gode kundeoplevelser og forståelig helhedsrådgivning i banken, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Tidligere Grønlandsbanken

Jesper Hansen blev erhvervsrådgiver i banken tilbage i maj 2020. Han har tidligere været økonomidirektør i Greenland Ruby A/S, adm. direktør i ISS Grønland A/S samt erhvervskundechef i Grønlandsbanken.

- Jeg glæder mig over den nye udfordring og ser frem til at give mit bidrag til at fortsætte BankNordiks positive udvikling på det grønlandske marked. Som bank har vi et indgående kendskab til erhvervslivet, og vi kan tilbyde vores kunder solid rådgivning samt en bred vifte af finansielle ydelser. Vi ser det som vores vigtigste opgave at hjælpe både etablerede og nystartede virksomheder med at realisere deres potentiale for udvikling og vækst, siger Jesper Hansen om sin udnævnelse.

Tyt er fortid i banken

Thomas Tyt Mogensen valgte i januar at opsige sin stilling efter 3,5 år i banken. De øverste poster i filialen i Nuuk er dermed besat af Jesper Hansen, erhvervsdirektør, René K. E. Sørensen, privatkundedirektør og Pia Holm Jensen, privatkundechef.