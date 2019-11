Banknordik uddeler legater til studerende

redaktionen Torsdag, 14. november 2019 - 16:37

For nylig blev BankNordik-legatet på 25.000 kroner uddelt til Susanne Andersen og Aviaja Geisler Kristensen.

Susanne skal snart skrive speciale på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, hvor hun vil belyse manglen på uddannede pædagoger i Grønland. Aviaja studerer Udvikling & Internationale Relationer på Aalborg Universitet. Hun specialiserer sig i arktiske studier og er lige nu i praktik hos Grønlands repræsentation i Washington, D.C, skriver Banknordik i en pressemeddelelse.

Vigtige for samfundet

- Med uddelingen af legatet håber vi at kunne være med til at gøre en forskel for den enkelte studerende – og samtidig bidrage til at flere kommer gennem et uddannelsesforløb. Det har stor betydning for samfundet, at vi har en kvalificeret arbejdsstyrke, og det vil vi gerne støtte op om.Vi har denne gang valgt at uddele legatet til fagområder, som er vigtige for Grønland: manglen på pædagoger og det store fokus på de arktiske områder, siger privatkundedirektør René Sørensen.

Fristen for at søge legatet næste gang er den 10. marts. Hvis man tidligere har søgt legatet og fået afslag, er man meget velkommen til at sende en ansøgning igen.