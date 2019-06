BankNordik tilbyder nyt erhvervslån

Redaktionen Fredag, 14. juni 2019 - 08:09

Aftalen med EIF giver BankNordik mulighed for at yde lån til sine erhvervskunder med konkurrencedygtige betingelser og med garanti fra EU-programmet “InnovFin”, hvis formål det er at forbedre finansieringsmulighederne for små og mellemstore virksomheder i Europa, oplyser banken i pressemeddelelse og oplyser samtidig, at aftalen er den første af sin art i Grønland og på Færøerne.

Helt konkret betyder det nye samarbejde, at BankNordik yde nye lån for i alt 300 mio. kr., hvor InnovFin stiller garanti for halvdelen af lånebeløbet. Det er samtidig BankNordik, der står for hele administrationen af låneansøgningerne for at sikre at betingelserne er opfyldt.

Vil gavne erhvervskunder

- Vi er glade for det nye samarbejde med EIF, som kommer til at gavne vores erhvervskunder i Grønland og på Færøerne. Aftalen giver os bedre mulighed for at yde finansiering med gode vilkår til nytænkende projekter, samtidig med at vi opretholder vores fornuftige kreditpolitik, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

InnovFin støtter såvel iværksættervirksomheder eller projekter, hvor en virksomhed planlægger at igangsætte nyskabende eller bæredygtig produktion, processer eller produkter og ydelser, fremgår det af pressemeddelelsen, hvor det også understreges, at der foretages en helt almindelig kreditvurdering af den virksomhed, som søger et lån med InnovFin-garanti.