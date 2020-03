BankNordik sløjfer udbytte til aktionærer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 25. marts 2020 - 09:36

67,2 millioner kroner skal alligevel ikke tilfalde aktionærerne, fremgår det af en meddelelse fra BankNordik, der ser sig tvunget til at gennemføre den ordinære generalforsamling i morgen i Thorshavn, fordi banken ikke har fået de nødvendige dispensationer til at udsætte generalforsamlingen.

- Uvisheden omkring varigheden og omfanget af COVID-19 situationen bevirker, at det for nærværende er vanskeligt at prognosticere hvilken effekt situationen i et mere langsigtet perspektiv vil have for koncernens forskellige forretningsområder, og dermed koncernens finansielle resultater.

Forsvarlighed

- Bestyrelsen anser det dermed ikke som værende forsvarligt at udbetale udbytte i den givne situation, fremgår det af en pressemeddelelse, som bankens bestyrelse udsendte tirsdag eftermiddag.

Det pointeres, at hvis krisen stabiliseres og situationen forbedres allerede i år, så vil bestyrelsen tage stilling til en eventuel udbyttebetaling.

- Der er således ikke tale om en generel ændring af bankens udbyttepolitik, bliver det understreget.

Generalforsamlingen i morgen bliver dermed den sidste som bestyrelsesformand Stine Bosse, der har varslet, at hun ikke ønsker at fortsætte.