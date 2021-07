BankNordik opjusterer sine forventninger

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. juli 2021 - 16:15

Forklaringen på, at banken mener at kunne levere et langt større positivt årsresultat skyldes to forhold: nedskrivningerne er på et lavere niveau, samtidig med at selve basisindtjeningen er lidt bedre, fremgår det af en selskabsmeddelelse, som banken udsendte mandag morgen til fondsbørsen.

Salg gav stort engangsbeløb

- Eftersom salget af bankens danske aktiviteter blev gennemført den 1. februar 2021, indeholder forventningerne til årets resultat efter skat forholdsvis store engangsposter, primært provenue fra salget, på i alt DKK 90 mio. før skat, oplyser bankien.

Bankens regnskab for første halvår 2021 offentliggøres den 4. august 2021.