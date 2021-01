BankNordik opjusterer for fjerde gang

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 09. januar 2021 - 13:18

En bank ligger inde med store værdier, der er placeret i blandt andet aktier. Den positive udvikling på de finansielle markeder har været så gunstig for BankNordik, at den nu for fjerde gang opjusterer sine forventninger til årsresultatet – fra 140-160 millioner kroner til 160-170 millioner kroner.

Tilbage i april 2020 frygtede banken, at corona-pandemien ville gøre et stort indhug i indtjeningen og nedjusterede derfor sine forventninger til årsresultatet. Siden har man justeret resultatet opad den 24. juni, den 16. juli og den 7. oktober for så at gøre det igen her kort inde i det nye år.

BankNordik oplyser, at man vil offentliggøre regnskabet for 4. kvartal den 25. februar, og man slår fast, at salget af BankNordiks aktiviteter i Danmark til Spar Nord ikke vil få indvirkning på årsresultatet for 2020. Aftalen venter endnu endelige myndighedsgodkendelser.