BankNordik offentliggør solidt halvårsregnskab med vækst

Merete Lindstrøm Torsdag, 03. august 2023 - 09:13

BankNordik har i dag præsenteret regnskabet for første halvår af 2023, der viser en stabil økonomisk præstation og vækst.

Regnskabet viser, at BankNordik i Grønland har opnået et resultat før skat på 19 mio. kr. i første halvår. Denne stigning skyldes både tilgangen af nye kunder og en øget aktivitet, hvilket har resulteret i en vækst på 23% i udlån i forhold til samme periode sidste år. Banken er optimistisk med hensyn til det fremtidige potentiale for yderligere vækst i Grønland.

Administrerende direktør, Turið F. Arge, udtaler:

- Resultaterne for de første seks måneder af året er tilfredsstillende med en samlet resultat før skat på 162 mio. kr. Samtidig er vi glade for at bemærke, at vores kunders økonomi generelt er sund.

Har genindført positiv rente

BankNordik har også været opmærksom på de rentestigninger, der prægede både 2022 og 2023, hvilket har ført til øgede låneomkostninger. Denne situation har dog også medført højere indlånsrenter, hvilket giver bankens kunder mulighed for at spare op med positiv rente siden slutningen af sidste år.

Med hensyn til udsigterne for resten af året er BankNordik positivt stemt, på trods af rentestigninger. "Selvom vi har set rentestigninger, er vi ikke stødt på den økonomiske tilbagegang, som nogle måske forventede i begyndelsen af året.

- Vi er dog opmærksomme på den generelle økonomiske usikkerhed og er klar over, at situationen kan ændre sig. Derfor er vores rådgivning til kunderne baseret på deres nuværende situation og fremtidige udsigter, udtaler Turið F. Arge.

De væsentlige punkter fra halvårsregnskabet inkluderer: