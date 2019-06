BankNordik har indført volapyk-knap

Walter Turnowsky Fredag, 28. juni 2019 - 14:34

BankNordik vil tale i et klarere sprog til kunderne.

En volapykknap på bankens hjemmeside er et af midlerne til dette. Man trykker blot på knappen, hvis der er noget, man ikke forstår.

Dette og andre tiltag skal luge ud i misforståelser og utryghed.

- Vi ser det som vores ansvar, at alle kunder får de bedste forudsætninger for at træffe det rette valg angående deres økonomi. Det er en stor beslutning at købe bolig, bil eller båd, så derfor er det afgørende, at vi kommunikerer forståeligt. Dette gælder både i forhold til det personlige møde, og når vi skriver til vores kunder i breve eller på hjemmesiden, siger René Sørensen, privatkundedirektør i BankNordik i en pressemeddelelse.

Og noget kunne tyde på, at man stadig har noget at arbejde med. Sermitsiaq.AG har beregnet lixtallet i bankens pressemeddelelse (for den danske udgave). Lixtallet er et måltal for, hvor svært det er at læse en tekst. Tallet lander på 51, og er dermed i den næsthøjeste kategori: svær.