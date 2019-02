BankNordik med fortsat vækst i Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 28. februar 2019 - 08:46

I dag offentliggør Bank Nordik sit årsregnskab for 2018, og det viser, at banken fortsat vokser i Grønland. Bankens aktiviteter på det grønlandske marked bidrager med 22 millioner kroner til det samlede driftsresultat på 179 millioner kroner.

- 2018 var et godt år for koncernen, og vi er meget tilfredse med resultatet. Det var et år med moderat udlånsvækst og positive tendenser på alle vores markeder, og Grønland er ingen undtagelse. Vores grønlandske aktiviteter resulterede i et driftsresultat på 22 millioner kroner, og året var samtidig præget af, at et stigende antal kunder valgte os som deres primære bank. Vi er glade for at kunne konstatere, at vores vækststrategi kaster gode resultater af sig i Grønland, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i Bank Nordik i en pressemeddelelse.

Bank Nordik har forventninger om en fortsat vækst i Grønland.

- Grønland forbliver en attraktiv case, hvor Bank Nordik fortsætter med at etablere sig som et kvalificeret og kompetent full-service bank-alternativ for det grønlandske befolkning, hedder det i årsrapporten.

Det samlede regnskab for hele Bank Nordik ser således ud: