Banknordik vil fortsat hjælpe jollefiskere

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. oktober 2019 - 09:41

Topchefen i den færøske Banknordik, Árni Ellefsen vil ikke over én kam afskære jollefiskerne i at modtage finansiel støtte fra banken.

- I Banknordik laver vi en konkret vurdering i hver enkelt sag, når kunder ansøger om finansiering. Dette gælder også i relation til jollefiskeri, hvor vi altid forholder os til projektets økonomiske bæredygtighed, inden beslutningen om eventuel finansiering tages, oplyser bankdirektøren til Sermitsiaq.AG via en mail.

- Vi har således ikke truffet nogen generel beslutning om at stoppe finansiering af jollefiskeri, fastslår administrerende direktør Árni Ellefsen.

Direktør tavs om bæredygtighed

Den færøske direktør er blevet bedt om at forholde sig til den ikke-bæredygtige forvaltning og Banknordiks holdning til FN’s Verdensmål om bæredygtighed. Et emne den administrerende direktør ikke kommenterer i sin mail til Sermitsiaq.AG.

En af begrundelserne for at Grønlandsbanken har trukket stikket over for jollefiskerne er netop, at det forvaltes ikke-bæredygtigt såvel biologisk som økonomisk.

- Både vi og Grønland vil jo gå stik imod det, der forventes af os som bank og land, hvis vi fortsætter, siger Martin Kviesgaard om den ikke-bæredygtige forvaltningen, hvor kvoterne langt overstiger biologernes anbefalinger.

Frygten for stemplet

Og Martin Kviesgaard uddyber på følgende måde:

- Jeg frygter, at Grønland både risikerer at blive stemplet som ikke-bæredygtig, men også at vi er ved at se et økonomisk kollaps i erhvervet udspille sig i takt med, at fiskene bliver færre og mindre og mindre.