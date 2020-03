BankNordik har fået ny bestyrelsesformand

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 27. marts 2020 - 10:33

BankNordik gennemførte torsdag den ordinære generalforsamling, hvor det blandt andet blev besluttet at droppe udbetaling til aktionærerne.

Bestyrelsesformanden igennem fem år, Stine Bosse, havde forud besluttet at trække sig som formand og den nye formand blev Ben Arabo, der blandt andet har været administrerende direktør i Atlantic Petroleum tilbage i 2017, hvor han skiftede til jobbet som administrerende direktør for færøske Betri P/F, der er moderselskab for blandt andet Betri Banki – tidligere Eik Bank.

Vigtig rolle

- Jeg er glad for at være blevet valgt til bestyrelsesformand for BankNordik. Jeg ser frem til at være en del af at styrke og yderligere udvikle koncernens stærke position, og fremover løbende at forbedre konkurrencedygtigheden. At bevare styrke og konkurrencedygtighed er særligt vigtigt i tider som disse, hvor BankNordik har en meget vigtig rolle i at bistå sine kunder gennem den aktuelle markedssituation, siger Ben Arabo ifølge en pressemeddelelse fra banken.