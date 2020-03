BankNordik dropper forventninger til årsresultat

Merete Lindstrøm Fredag, 20. marts 2020 - 16:00

Den situation, der er opstået på grund af frygten for corona-smitte her i landet, betyder, at BankNordik i øjeblikket ikke vil melde noget ud om egne forventninger til årets resultat.

– Grundet den betydelige usikkerhed har BankNordiks bestyrelse besluttet midlertidigt at suspendere koncernens udmeldte finansielle forventninger, der lød på et nettoresultat i intervallet 100-150 mio. kr, lyder det i en pressemeddelelse.

Banken understreger, at BankNordiks forrentning og indtægter eksklusiv kursreguleringer har udviklet sig tilfredsstillende i årets første måneder, og at koncernens kapital- og likviditetsposition er solid.

BankNordik regner med at kunne meddele om opdaterede finansielle forventninger til 2020 i forbindelse med offentliggørelsen af koncernens kvartalsrapport for årets første kvartal den 30. april 2020.

Generalforsamling udskydes

- Bankens bestyrelse har også besluttet at aflyse den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til afholdelse den 26. marts 2020. Der vil blive indkaldt en ny ordinær generalforsamling, når situationen omkring COVID-19 er mere stabil, lyder det i pressemeddelelsen.

På generalforsamlingen skulle man vælge ny bestyrelsesformand for Stine Bosse, der tidligere har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte i formandsstolen.