BankNordik skal administrere pensionsmillioner

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 01. oktober 2019 - 11:13

Administrerende direktør i BankNordik Árni Ellefsen, er yderst tilfreds med, at SISA har valgt banken til at administrere pensionsindbetalinger for mere end 200 virksomheder, der er knyttet op til pensionskassen.

- For SISA er det vigtigt, at omkostningerne ikke løber løbsk, og da vi kunne konstatere, at prisen for den tidligere administration af pensionsindbetalingerne steg markant, måtte vi finde en anden løsning, siger Søren Schock Petersen, adm. direktør i SISA, i en pressemeddelelse og tilføjer:

Ny måde

- I den forbindelse kom BankNordik med et forslag til en helt ny måde at håndtere indbetalingerne på, og den innovative tilgang har givet os en både billigere og bedre løsning.

Michael Linfos, salgschef i SISA, oplyser, at det med aftalen bliver meget lettere for arbejdsgiverne at administrere indbetaling af pensionsbidragene for deres medarbejdere, og samtidig bliver det lettere for SISA at følge op på indbetalingerne.

Den nye administrationsaftale mellem banken og SISA betyder, at det fremover vil være nemmere og mindre omkostningstungt for SISA at administrere de godt 200 mio. kr., som pensionskassen hvert år modtager i pensionsbidrag.

Stor opgave

Den nye administrationsaftale trådte i kraft den 1. april 2019, og ved udgangen af november i år vil alle indbetalinger til SISA ske via BankNordik.

- Det er en stor opgave, både for os og for arbejdsgiverne, at overgå til den nye proces, men det giver SISA mange fordele, udtaler Pâviâraq Heilmann, sekretariatschef i SISA. Aftalen kommer ikke til at medføre nogle ændringer for SISAs medlemmer.