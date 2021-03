Bank: Flere fiskere er nødlidende

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. marts 2021 - 11:44

Grønlandsbanken fastslår, at det er foruroligende, ”at dygtige og arbejdsomme fiskere ikke kan få et tilstrækkeligt udbytte af deres daglige slid på havet, og at deres formue eroderes”.

Det fremgår af bankens samfundsøkonomiske analyse, som er publiceret i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet for 2020.

Overfiskeri

Årsagen til den økonomisk trængte situation for mange indenskærs fiskere skyldes overfiskeriet af hellefisk, der langt fra følger den biologiske rådgivning, og som har en direkte negativ effekt på den enkelte fiskers rentabilitet.

- Udover at flere fiskere er kommet til, hvilket reducerer den enkelte fiskers indtjening, bliver de indenskærs hellefisk mindre. Det medfører, at den enkelte fisker alt andet lige skal ud flere gange og bruge flere ressourcer, tid og omkostninger for at indhandle den samme mængde hellefisk. I den nuværende situation, hvor fiskene er mindre, er fiskeriet dermed forbundet med flere omkostninger, hvilket får rentabiliteten til at falde og fører til dårligere økonomi, står der som forklaring i analysen.

Glidende kollaps

Grønlandsbanken har siden efteråret 2019 afslået at deltage i finansiering af nye indenskærs fiskere, og beslutningen, der vakte stor opmærksomhed dengang, er ikke ændret, fremgår det.

- Grønlandsken har tidligere omtalt udviklingen, som ”et glidende kollaps” i det indenskærs fiskeri, og udviklingen i 2020 har ikke ændret den vurdering, lyder den triste besked i regnskabet fra Grønlands største bank.