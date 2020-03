Bankdirektør: Grønland bliver ramt økonomisk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. marts 2020 - 11:58

Grønlandsbankens direktør Martin Kviesgaard er ikke i tvivl om, at visse erhverv – specielt inden for turismebranchen – vil blive ramt økonomisk af den igangværende coronakrise. Men samlet set vil landets økonomi blive ramt mindre end mange europæiske lande.

- Grønland er nok ligesom under finanskrisen, økonomisk set, et godt sted at være i denne her situation, men jeg må sige at usikkerheden stiger hele tiden. Vi er dog mindre sårbare end så mange andre lande, forklarer Martin Kviesgaard og henviser til, at bloktilskuddet fylder meget i det grønlandske nationalregnskab og vi har en forholdsmæssig stor offentlig sektor og robuste offentligt ejede selskaber.

Effekten

-Der er ingen tvivl om, at hoteller, restauranter og turistaktører allerede mærker det og vil blive ramt på økonomien. Branchen udgør dog i dag kun en mindre del af hele samfundsøkonomien, men det er i sig selv alvorligt nok for den enkelte virksomhed eller lokalområde og vi kommer til at se effekten de næste to til tre måneder.

Martin Kviesgaard siger, at Grønlandsbanken endnu ikke har mærket at kunder har fået økonomiske problemer på grund af corona-krisen, men han forventer det kommer.

Makro-erfaringer

-De makroøkonomiske erfaringer siger, at når der udbryder en verdensomspændende krise, så reagerer borgere ved at stoppe med at bruge penge. Turisme er et område, hvor vi vil mærke det, og så er der selvfølgelig en vis risiko for, at det påvirker skaldyrs- og fiskeeksporten, og hvis virksomheder generelt sender folk hjem, og vi for eksempel ser et stop for byggerier og arbejde på fiskefabrikkerne, siger Martin Kviesgaard.

Såvel bestyrelsesformand for Polar Seafood Henrik Leth og salgsdirektør Bruno Olesen fra Royal Greenland har for få dage siden oplyst, at man ikke har oplevet en samlet nedgang i omsætning på eksportmarkederne. Nogle områder er påvirket negativt, mens andre områder er påvirket positivt med øget salg. Således sælges der flere fiskeriprodukter til detailleddet og mindre til restauranter og kantiner. Og priserne på råvarerne har i år ikke været påvirket nævneværdigt.