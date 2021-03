Bank: Boligstrid kan koste investeringer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. marts 2021 - 11:46

Grønlandsbanken mener, at det er positivt, at flere investorer i de senere år har meldt sig på banen, når det blandt andet gælder byggeri af nye boliger. I den henseende er det af ”stor betydning”, at der er stabile rammevilkår, som det udtrykkes i bankens samfundsøkonomiske analyse, der blev offentliggjort i forbindelse med bankens 2020-regnskab.

- For nogle investorer kan forskelligheden i fortolkningen af centrale dele af lovgivningen mellem Selvstyret og kommuner skabe betydelig tvivl om det forventede afkast af en planlagt investering, fremgår det af analysen.

Pensionskasse har trukket sig

Som eksempel på hvad usikkerheden om rammevilkårene har af betydning bliver PensionDanmark nævnt. Det danske pensionsselskab med mange milliarder i pengekassen har trukket følehornene til sig, da en konflikt mellem Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq brød ud i lys lue sidste efterår.

- En politisk diskussion om indretningen af et stykke lovgivning er naturligvis kernen i politikernes arbejde, men håndteringen kan have stor betydning for dem, der har tænkt sig at igangsætte økonomiske aktiviteter, påpeges det.

- I en tid med øget fokus på Grønland fra hele verden og let adgang til information, opstår nye risici omkring sagshåndtering og signaleffekter, som bør adresseres, for at landet fremover kan tiltrække investeringer og nødvendig viden udefra, lyder det.

Basis for øget boligbyggeri

Om boligmarkedet i Nuuk skriver Grønlandsbanken, at det vurderes ”umiddelbart positivt med god omsætning og korte liggetider”, men banken notererer, at prisniveauet især for førstegangskøbere kan være en udfordring.

Analysen konkluderer, at efterspørgselen giver basis og behov for at øge boligbyggeriet.

- Et behov der i varierende omfang er gældende i de største byer. Dette vil derudover lette presset for almennyttigt boligbygger.