Bankaktier trak Greenland Holding i minus

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. juni 2019 - 09:50

Greenland Holding havde onsdag generalforsamling og her kunne ledelsen fremvise et regnskab, der viste et kernesundt overskud i de to datterselskaber. Overskuddet i Grenland Business og Greenland Venture var imidlertid ikke stort nok til at modsvare nedskrivningen af værdien af aktierne i Grønlandsbanken.

- Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende, da underskuddet alene skyldes nedregulering på værdien af Grønlandsbankaktien. Koncernen er solid med en egenkapital omkring 300 mio.kr., og kerneforretningen udvikler sig samtidig positivt. En stabil indtjening betyder, at der fortsat investeres i nye grønlandske virksomheder, oplyser administrerende direktør Karsten Høy og betyrelsesformanden Christian Motzfeldt.

Hjælp til iværksættere

Greenland Business hjælper iværksættere og administrerer Selvstyrets erhvervsfremmeordninger, og selskabet skal som udgangspunkt hvile i sig selv.

– Derfor er det en glæde, at Greenland Business nu efter nogle år med underskud har fået balance mellem omkostninger og indtægter, og det er blevet til et mindre overskud, siger Christian Motzfeldt, der konstaterer, at det udadvendte samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører samtidig er steget.

I den risikofyldte venturebranche svinger værdien af investeringer meget op og ned, men Greenland Venture slutter også 2018 med et overskud – samtidig med at selskabet fortsætter med at sprede sine investeringer og fokusere på brancher, der kan skabe markant indtjening.

Forventer et plus på 15 millioner

I 2019 er forventningen, at Greenland Holding leverer et overskud på godt 15 mio. kroner – baseret både på løbende indtjening og på stigning af værdien af investeringerne, særligt i råstofbranchen.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt med Christian Motzfeldt som formand.