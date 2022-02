Bank tredobler resultat i Grønland

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. februar 2022 - 07:45

Der er gang i bankforretningerne hos Banknordik. Det viser bankens regnskab for 2021, som er blevet offentliggjort fredag.

Banknordik har en filial i Nuuk, og det er gået markant fremad for indtjeningen, fortæller banken i pressemeddelelse.

Resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen endte i 2021 på hele 39 millioner kroner sammenholdt med 13 millioner kroner i 2020 - altså en tredobling.

Bankens udlån i Grønland steg med 11 procent, og realkreditlån steg med 12 procent. Bankens direktør er naturligt nok tilfreds med udviklingen:

Ser stort vækstpotentiale

- I 2021 så vi positive takter på alle vores markeder, og vi er meget tilfredse med udviklingen, der danner et solidt grundlag for fremtiden. Vores forretning i Grønland bidrog positivt til det samlede årsresultat, og vi er glade for at se, at flere nye kunder valgte os som deres primære bankforbindelse i løbet af året, udtaler Árni Ellefsen, administrerende direktør i Banknordik.

Banken fortæller, at den fortsat ser et stort vækstpotentiale i Grønland, og at den i løbet af 2022 vil lancere en ny webbank.

Udmeldingen fra Banknordik kommer efter, at Grønlandsbanken i januar har varslet om udsigten til et rekordresultat i regnskabet for 2021. Grønlandsbanken ventes at komme med sit årsregnskab i begyndelsen af marts.

For hele Banknordik-koncernen endte året med et resultatet før skat på 340 millioner kroner, hvoraf cirka 90 millioner kroner stammer fra salget af bankens danske forretning.

De øvrige nøgletal for hele koncernen ser således ud: