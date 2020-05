Bank-regnskab påvirket af corona-krise

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. maj 2020 - 15:08

OBS: Beløbet på nedskrivningerne er rettet kl. 17.28, red.

Kvartalsresultatet før skat lander på 16,6 millioner kroner, hvilket er mere end en halvering i forhold til samme kvartal i 2019, som lød på 37,9 millioner kroner.

Selve basisindtjeningen er uændret, men faldende kurser har givet banken et tab på 11,6 millioner mod en kursgevinst sidste år på 3,2 millioner kroner. Desuden har man været nødt til at nedskrive udlån og garantier for et beløb på 9,2 millioner, som er 7,4 millioner kroner større end året før.

- Det er usikkerheden om Covid-19 der gør at vi nedskriver en hel del mere. Nogle kunder vil komme i så store problemer, at vi også får tab i banken, men mange vil helt sikkert kunne klare sig igennem med hjælpepakkerne, forklarer bankdirektør Martin Kviesgaard i en pressemeddelelse.

- Resten af året er der usikkerhed, men vi tager udgangspunkt i, at turistsæsonen mistes og så kan det være vi bliver positivt overraskede, hvis det bliver lidt bedre. Derudover så står Grønland ganske godt pga. flere stabiliserende faktorer. Vi har både stærke fiskeriaktører, der sikrer eksportindtægter, bloktilskud og stærke offentlige virksomheder, siger Martin Kviesgaard.

Covid-19 effekt på 20 mio. kr.

Det oplyses i fondsbørsmeddelelsen, at banken har kigget sine engagementer efter i sømmene for at finde ud af, hvilken effekt covid-19 vil få.

- De samlede nedskrivninger på engagementer, inkl. ledelsesmæssige skøn, der vedrører risikoen i brancher påvirket af Covid-19 og svage eksponeringer i fiskeriet, udgør herefter ca. kr. 20 mio., oplyser banken.

Forventning til årsresultat justeres

Forventningen til indeværende års resultat bliver desuden justeret for anden gang i år.

- I fondsbørsmeddelelse af 18. marts 2020 blev forecast for årets resultat før skat ændret til et interval på kr. 80 til 130 mio. Dette interval indsnævres nu til et forventet resultat før skat på kr. 80 til 120 mio. for hele året, fremgår det af fondsbørsmeddelelsen.

Kapitalprocenten er opgjort til 24,6% og dermed er det mere end det dobbelte af det beregnede kapitalbehov på 11,8%.

- Vi har både likviditet og kapital til at fortsætte med udlån i Grønland og det er trods alt nok den måde vi bedst kan hjælpe vores mange gode kunder igennem den noget usikre tid, understreger Martin Kviesgaard.