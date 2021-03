Bank-opråb: Tag bæredygtighed alvorligt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. marts 2021 - 11:42

Den samfundsøkonomiske analyse, som Grønlandsbanken hvert år publicerer i forbindelse med bankens årsregnskab, er gennemsyret med ordet ”bæredygtighed”.

- Den øgede opmærksomhed om Grønland skaber både muligheder, som vi skal høste, og risici, som vi skal undgå, står der i analysen, som fastslår, at bæredygtigheds-dagsordenen kan påvirke alle brancher i fremtiden.

Rettidig omhu

Analysen maner til rettidig omhu, og opfordrer erhvervslivet til allerede i dag at gå i gang med at udvikle og forandre forretningsmodellerne, ”som gør dem i stand til at høste de gevinster og adressere de risici som bæredygtighedsdagsordenen medfører”.

- Spørgsmålet er om Grønland om nogle år vil fremstå, som dem der ikke gjorde noget, ikke levede op til omverdenens forventninger om bæredygtighed og blev udkonkurreret og mistede den positive opmærksomhed? Eller om Grønland og grønlandske virksomheder er på vinderholdet og har tilpasset sig og brugt både opmærksomhed og bæredygtighed som vækstdrivere, står der i analysen.

Grønlandsbanken påpeger desuden, hvis landet skal navigere udenom fremtidens risici, at ”Selvstyret fortsat skal fastlægge og kommunikere ambitioner og ikke mindst strategier inden for de store mulighedsområder”.

Flere strategier

Banken påpeger, at Selvstyret er kommet langt med gennemarbejdede strategier inden for råstof- og turismeområdet, men efterlyser tilsvarende initiativer inden for bolig-, byggeri-, fiskeri-, energi-, uddannelses- og socialområdet

- Der er behov for at tænke strategier ind i resten af samfundsøkonomien bundet sammen af fællesnævneren bæredygtighed, bliver det understreget.

