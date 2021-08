Bank øger resultat: - Vi er selvfølgelig godt tilfredse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. august 2021 - 07:42

Grønlandsbanken har torsdag offentliggjort regnskab for første halvår af 2021, og banken betegner resultatet som tilfredsstillende.

Resultatet før skat er øget til 74,8 millioner kroner mod 55, 7 millioner kroner i samme periode i 2020. Bankens tab og nedskrivninger på udlån er desuden faldet til 2,3 millioner kroner efter et 2020, der var kraftigere påvirket af corona-pandemien. Det fortæller banken i en pressemeddelelse:

- Vi kan se, at de fleste virksomheder og stort set alle privatkunder næsten ikke er påvirket økonomisk af Covid-19 og fortsat har en stærk økonomi og investerer. Det er stort set kun store dele af turisme-erhvervet, der fortsat er hårdt ramt, siger bankdirektør Martin Kviesgaard i meddelelsen og fortsætter:

- Vi er selvfølgelig godt tilfredse med udviklingen og også tilfredse med, at vi står ret godt konkurrencemæssigt.

Selvom Grønlandsbanken har lånt flere penge ud i de første seks måneder sammenlignet med sidste år, så er det samlede udlån i banken faldet med 182 mio. kroner i perioden.

Direktør: Vigtigt med troværdige rammer for erhvervslivet

Ifølge banken var faldet i udlånet forventet, da flere større byggefinansieringer er afsluttet, og erstattes i stedet til dels af realkreditgarantier.

Samlet er udlån og garantier på det hidtil højeste niveau i bankens historie, og der er plads til yderligere udlån.

Bankdirektøren minder her politikerne om, at mere aktivitet kræver, at rammerne for erhvervslivets udvikling er stabile og attraktive:

- Det er naturligvis afgørende, at kommuner og Naalakkersuisut har fokus på attraktive og troværdige rammer for erhvervslivet. Uden stærk privat erhvervsudvikling ingen økonomisk fremgang i Grønland, siger Martin Kviesgaard.

Kystnært fiskeri stadig kritisk

Bankens nedskrivninger er faldet, og bankdirektøren vurderer, at det nu særligt er de turisme-relaterede virksomheder og hoteller, der har brug for fremgang.

- Nu er der muligheder i forhold til at få for eksempel gæster med corona-pas til landet, og væsentligt er, at det ikke stopper op igen. Det har erhvervet brug for, siger Martin Kviesgaard, der til gengæld glæder sig over, at alle andre brancher er i god udvikling.

- Vi er næsten tilbage ved før Covid-19-risikobilledet, hvor det primært var det ikke-bæredygtige kystnære fiskeri, der var mest kritisk. Og det ser jo ikke bedre ud i dag, vurderer han.

Rente- og gebyrindtægter stiger med 7 millioner kroner

Bankens indtjening på renter og gebyrer i første halvår er steget med kr. 7 mio. til kr. 168,1 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2020.

Stigningen skyldes blandt andet højere indtægter fra garantiprovision og indtægter fra investerings- og pensionsområdet, oplyser banken i regnskabet.