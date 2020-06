Bank-legat tilfaldt kommende Oklahoma-studerende

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. juni 2020 - 08:51

Legatet på 25.000 kr. skal ses som en økonomisk håndsrækning til de udgifter, der er forbundet med at studere.

- Vi vil gerne bidrage til, at flere unge mennesker gennemfører en videregående uddannelse – både til gavn for vores samfund, men også for at inspirere andre til at gøre det samme. Det har stor betydning for, at vi kan få endnu mere kvalificeret arbejdskraft – og gerne med input fra verden omkring os, siger René Sørensen, privatkundedirektør i Nuuk i en pressemeddelelse.

Tre legater til efteråret

Han oplyser, at man her i foråret har valgt kun at uddele et legat mod normalt to. Det skyldes corona-krisen, hvor flere uddannelser ikke har tilbudt undervisniung. Men til efteråret vil man således uddele tre legater på hver 25.000 kroner

Ansøgningsfristen til efterårets legatuddeling er den 24. september, og man er velkommen til at søge legatet på ny, selvom man tidligere har fået afslag, oplyser BankNordik.