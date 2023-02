Bank lander solidt overskud i Grønland

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. februar 2023 - 08:39

Banknordik har haft et godt 2022 i Grønland fremgår det af bankens årsregnskab, som er offentliggjort fredag. Banken har hovedsæde på Færøerne men har også aktiviteter i Grønland.

Banken skriver i en pressemeddelelse, at resultatet før skat for den grønlandske del af forretningen i 2022 var 46 mio. kr. sammenholdt med 39 mio. kr. i 2021.

- Tilgangen af nye kunder og øget aktivitet udmøntede sig blandt andet i en udlånsstigning på 23 procent i løbet af året, og banken ser et godt potentiale for fortsat vækst i Grønland, skriver Banknordik.

Godt tilfreds med nye kunder

Administrerende direktør Árni Ellefsen udtaler, at 2022 var gunstigt for forretningen til trods for den internationale usikkerhed:

- Vi er glade for at se, at vores kunder i overvejende grad har en sund økonomi på trods af de udfordringer, som de stigende renter og den øgede økonomiske usikkerhed medfører.

- I løbet af året var der flere nye kunder på det grønlandske marked, der valgte os som deres primære bankforbindelse, hvilket vi er meget tilfredse med, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i Banknordik.

Nøgletal fra BankNordik-koncernens årsregnskab for 2022: