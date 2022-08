Bank med halvårsregnskab: Fortsætter vækst i Grønland

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. august 2022 - 09:25

Banknordik har offentliggjort sit halvårsregnskab, der udviser et overskud før skat på 113 millioner kroner mod 192 millioner kroner i samme periode i 2021.

Banken skriver i en pressemeddelelse, at bankens grønlandske afdeling har øget sit udlån med 21 procent.

- Vi havde en god udvikling i årets første halvår, hvor vi endnu engang kunne se en fremgang i vores grønlandske forretning. Vi har lånt mere ud til kunderne, og ligeledes har vi set stigende indlån. Det er en udvikling, som vi er meget tilfredse med og har ambitioner om at fastholde, udtaler Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Direktøren forventer en fortsat positiv udvikling i andet halvår men tager forbehold for den generelle økonomiske usikkerhed, der hersker i øjeblikket - blandt andet som følge af krigen i Ukraine samt inflation i mange lande.

Endnu ikke farvel til negative renter

Banknordik varsler, at der kan være rentestigninger forude. Rentestigningerne vil ikke kun være dårligt nyt for kunderne, men kan også være et farvel til de såkaldte negative renter, hvor kunderne betaler rente for at have deres penge stående i banken:

- Meget tyder på, at ECB og den danske nationalbank vil hæve renten igen efter rentemødet den 8. september. Hvis det sker, vil BankNordik også hæve renten, hvilket sandsynligvis vil betyde et farvel til de negative renter, skriver Banknordik.

Meldingen kommer efter, at konkurrenten Grønlandsbanken i sidste uge meldte ud, at den afskaffer negative renter for privatkunder.

Banknordik halvårsregnskab i hovedtræk: