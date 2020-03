Bank efterlyser en grønnere miljøprofil

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. marts 2020 - 17:00

En verdensomspændende interesse for bæredygtighed kan begrænse turismevæksten i Grønland, hvis ikke der bliver taget hånd om at sikre landet en grønnere profil.

Det fastslår Grønlandsbanken i sin årlige samfundsøkonomiske analyse, der blev offentliggjort i forbindelse med banken årsregnskab for 2019.

Banken advarer mod, ”at turister ikke ønsker at besøge Grønland fordi vores samfund ikke er grønt nok i fx den måde, vi håndterer affald, spildevand eller forvalter de levende ressourcer, eller på grund af flyskam. Med flyskam er der sat fokus på de negative effekter for klimaet ved flyrejser”.

Helhedstænkning

Banken efterlyser på den baggrund, at der er behov for helhedstænkning på tværs af flere erhvervs- og samfundsområder.

- Risikoen er, at den ønskede massive investering i turisme risikerer en svær tid, hvis turister fravælger Grønland. Grønland må i denne sammenhæng forvente at blive målt på en ny og hård skala i forhold til ansvarlighed og i forhold til miljøet. Grønlandsbanken vurderer, at det er væsentligt, at der tages hånd om disse bæredygtighedsproblematikker inden investeringerne for alvor sætter ind, står der i analysen.

Længere landingsbaner er ikke nok

Banken peger også på, at en turismevækst er afhængig af de turismeprodukter, landet kan tilbyde.

- Det er ikke i sig selv nok at udvide landingsbanerne, fordi turisterne – populært sagt – ikke kommer for at se en længere landingsbane, fastslår analysen.

- For at høste det fulde potentiale, som er estimeret til at være helt op til 1.000 ekstra arbejdspladser i 2040, mener Grønlandsbanken, at det er nødvendigt at sammentænke indsatserne i forskellige sektorer og udarbejde en holistisk turismestrategi, der optimerer den samlede værdikæde for turisme. Det kræver, at vi indgår nye partnerskaber mellem Selvstyret, kommunerne og erhvervslivet – både i og udenfor Grønland, lyder rådet fra Grønlandsbanken.