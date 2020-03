Bank-aktionærer går glip af 54 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 17:47

Grønlands største bank vil alligevel ikke sende 54 millioner kroner ud til sine aktionærer i udbytte. Det skyldes den omsiggribende corona-udvikling, der får konsekvenser for store dele af det grønlandske samfund.

Rustet til coronatab

Bestyrelsen forklarer sin beslutning med, at man ønsker at øge sin egenkapital, så man står bedre rustet til at modstå eventuelle tab, som corona-krisen måtte udløse. Desuden sikrer det, at banken er i stand til at øge sine udlån.

- Banken har en solid egenkapital og på denne måde styrker vi den yderligere. Vi synes det har været væsentligt at sikre maksimal økonomisk styrke til at hjælpe det grønlandske erhvervsliv igennem usikkerheden, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

- Grønlandsbankens egenkapital udgør herefter ca. kr. 1,08 mia. Ud over at give kapitacitet til at kunne låne ud, så får vi også maksimal styrke til at klare de tab, der må forventes at komme, siger Martin Kviesgaard.

Håber på forståelse

- Omvendt er vi selvfølgelig kede af, at aktionærerne ikke modtager deres udbytte, og vi håber, at de forstår, at beslutningen er truffet for, at banken kan støtte op om kunder og samfundet. Vi har da også allerede fået fuld opbakning fra de største aktionærer, siger Martin Kviesgaard.

Grønlandsbanken har i en fondsbørsmeddelelse oplyst, at banken for året ser en større usikkerhed i resultat, og forventningen er nu et årsresultat på kr. 80-130 mio., hvor den tidligere forventning var et resultat på kr. 120-140 mio.

Bankens bestyrelse forbeholder sig muligheden for senere på året at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og udbetale udbytte, hvis situationen med corona-virus bliver væsentligt forbedret.

I forvejen har Grønlandsbanken i lighed med BankNordik meddelt, at man ville være parat til at yde henstand efter en individuel vurdering for de enkelte kunder, der er kommet i likviditetsmæssige problemer på grund af coronakrisen.