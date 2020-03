Bank advarer: Pas på ”klondike-stemning”

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. marts 2020 - 14:01

I sin samfundsøkonomiske analyse, der hvert år udgives af Grønlandsbanken i forbindelse med dens årsregnskab, advarer banken om, at ”vi ikke må glemme den økonomiske fornuft”.

- Selvom vi på den ene side skal være åbne overfor nye muligheder, samarbejder og turde tænke stort for Grønland, må vi på den anden side ikke lukke øjnene for de faresignaler, der så småt begynder at vise sig rundt omkring i økonomien, skriver banken.

Grebet af en stemning

Banken peger på, at der med fart på anlægsinvesteringerne og en stigende gæld i de selvstyreejede virksomheder, ”kan vi blive grebet af stemningen og foretage ukloge, risikable investeringer i projekter, der lover mere end de kan holde”.

Klondike-stemning Udtrykket referer til guldfeberen i Klondike i Canada på grænsen til Alaska i slutningen af 1800-tallet. Dengang flokkedes guldjægere i et meget stort antal langs Klondike-elven ved Dawson City efter det første guldfund blev gjort i 16. august 1896.

- Selvom gældsopbygningen sker på et tidspunkt med meget lav gæld og med henblik på at øge den langsigtede vækst ved infrastrukturinvesteringer skal særligt den private sektor være opmærksom på risikoen for ”klondike-stemning”, hvor alt kan lade sig gøre. Den offentlige sektor skal passe på både drifts- og anlægskronerne og kun investere, hvor det giver acceptabelt samfundsmæssigt afkast, mener Grønlandsbanken, der peger på, at landet står over for en både kompleks og perspektivrig fremtid, som man skal navigere i med omtanke.