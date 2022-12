Bank advarer mod falske netbanker

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. december 2022 - 14:45

Svindlere forsøger i øjeblikket at lokke folk til at indtaste koder eller kreditkortoplysninger ved hjælp af forfalskede netbanker.

Det oplyser Grønlandsbanken, der via Facebook advarer mod svindlen.

- Lige nu advarer vores it-leverandør, BEC, (Bankernes EDB Central) mod vellignende, men falske netbanker på hjemmesideadresser, der minder meget om de rigtige, skriver banken på Facebook.

Ifølge banken forsøger svindlerne ved hjælp af de falske netbanker at lokke folk til at godkende pengeoverførsler i MitID, indtaste sms-koder, eller indtaste kreditkortoplysninger.

Indtast selv adresse

- Nogle gange prøver de at skabe et tidspres om at reagere inden for få sekunder, skriver Grønlandsbanken.

For at undgå de falske netbanker anbefaler banken, at man selv intaster netbankens webadresse eller har et bogmærke til adressen. De falske netbanker kan nemlig dukke op i søgeresultater og annoncer, hvis man søger efter sin bank på nettet.

Derudover kommer banken med følgende konkrete råd til at undgå at blive offer for svindel: