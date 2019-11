Mange er bange for spøgelser

redaktionen Tirsdag, 05. november 2019 - 18:03

Minna Winsløw fra Folkekirken siger til avisen AG, at spøgelser er et reelt og seriøst problem i Grønland.

- Folk bliver lammede af angst. Voksne mennesker, der ikke tør sove alene. Det er ikke bare nogle gode historier – det er det selvfølgelig også og en del af vores fortællertradition – men det skaber altså også en forfærdelig masse angst. Og jeg tror, at det prikker til nogle andre traumer. Man projicerer måske nogle følelser over på spøgelser, fordi det er nemmere at sige, end at man faktisk er angst for at sove alene, fordi man er blevet misbrugt som barn. Måske foregår det på det ubevidste plan, siger Minna Winsløw til AG.

Masser af redskaber

- Dagen før, jeg skulle afsted, døde min far. Jeg holdt ham i hånden, da han døde. Det fik jeg lov til at opleve. Så kom jeg på det her kursus og fik en masse redskaber, både til at arbejde med min egen sorg, men også til at tage med hjem til Grønland, siger Minna Winsløw.

Alle præster har allerede været på grundkursus i det amerikanske kursus, siger hun.

