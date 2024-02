Vil bane vej for støtte til efterskoleophold på Færøerne

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. februar 2024 - 10:31

Som reglerne er i dag yder Selvstyret kun støtte til efterskoleophold i enten Grønland eller Danmark.

Men støtten skal udvides til også at omfatte Færøerne.

Det oplyser naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede (IA) i et skriftligt svar til sin partifælle Peter Olsen:

- Naalakkersuisut agter at foreslå Efterskoleloven ændret, så det bliver muligt at søge om tilskud til efterskoleophold i Grønland, Danmark eller Færøerne, skriver naalakkersuisoq i svaret.

Vigtigt for at støtte søfartsinteresserede

En ændring af Efterskoleloven ventes dog først klar til behandling i 2025.

Peter Olsen skriver, at adgang til efterskoler på Færøerne er vigtigt for at støtte unge med interesse for søfart:

- Som eksempel vil jeg nævne, at et af vore medborgere ikke kunne modtage støtte til et efterskoleophold på den maritime efterskole Føroya Eftirskúli – Sjógøta 2 – 800 Tvøroyri Føroyar.

- Vi er en søfartnation, og vi må i større grad støtte vore unge som har interesse i søfart. Selv om efterskolen findes i efterskolerne.dk kan man ikke modtage støtte. Det er ærgerligt og beklageligt at man ikke kan modtage støtte til efterskoleophold inden for kongeriget, lyder det fra Peter Olsen.