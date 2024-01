Ballade om stor investering

Niels Ole Qvist Onsdag, 24. januar 2024 - 12:58

Det virker som en naturlov, at regningerne altid stiger ved større anlægsprojekter, der har som mål at forbedre infrastrukturen og binde landet sammen. Nu er det også tilfældet for en mindre del af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Det skriver avisen AG.

Situationen får en af de folkevalgte i Qeqqata Kommunia, Karl Lyberth fra Naleraq, til at gribe ud efter nødbremsen.

- Du må gerne citere mig for, at det efter min mening er åndssvagt og spild af penge at fortsætte med at bruge flere midler på etape 2 af ATV-sporet, før vi har et overblik over den samlede, fremtidige økonomi i projektet, siger han til AG.

Der er nemlig ifølge Karl Lyberth opstået problemer med etape 1.

- Jeg har hørt fra øjenvidner, at en del af sporet er skyllet væk, siger han; en udlægning som dog afvises fra andet hold.

