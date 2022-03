Ballade om politiets nye både

Redaktion Fredag, 11. marts 2022 - 17:00

Politiets nye glasfiberbåde duer ikke, mener Aki-Matilda Høegh-Dam (S), som nu har rejst spørgsmålet i Folketingets Grønlandsudvalg.

I tre skarpt formulerede spørgsmål beder det grønlandske folketingsmedlem justitsminister Nick Hækkerup om en redegørelse. Det skriver avisen Sermitsiaq.

I spørgsmålene oplyser Aki-Matilda Høegh-Dam blandt andet, at hun har erfaret, at flere af bådene har haft alvorlige problemer med at kunne operere i arktiske farvande. Heriblandt, at motorerne på en af bådene, Ilik, får motorstop i -10 grader, og at bådens spanter allerede har fået revner.

Folketingsmedlemmet oplyser desuden "at politibådene er så skrøbelige, at de for hver 220 timers sejlads skal i land og have skiftet gearolie. 220 timer, som svarer til en gang om måneden".

Endelig sætter Aki-Matilda Høegh-Dam spørgsmålstegn ved det forsvarlige i brugen af bådenes gummibåde i isfyldt farvand.

Kontaktet af borger

Aki-Matilda Høegh-Dam vil ikke oplyse, hvor hun har oplysningerne fra.

– Jeg er blevet kontaktet af borger, som har fortalt mig det. Jeg stoler på oplysningerne, siger blandt andet Siumut-politikeren til Sermitsiaq.

