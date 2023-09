Ballade i salen: Mistillidsdagsorden afværget

Jensine Berthelsen Mandag, 25. september 2023 - 13:28

Det går ikke stille for sig med den nuværende koalitions vagtskifte i Naalakkersuisut, det sørger oppositionspartierne i hvert fald for.

Den samlede opposition mener, der er for meget uro og ustabilitet i den førte politik og, at koalitionen ikke kan være det bekendt overfor befolkningen.

Formanden for Atassut, Aqqalu Jerimiassen har på vegne af hele oppositionen fremsat en mistillidsdagsorden:

- Demokraatit, Naleraq, Atassut og løsgænger mener at det samlede Naalakkersuisut handlinger ikke følger deres flotte løfter. Løftebruddet mener vi må få konsekvenser for det samlede Naalakkersuisut, argumenterer Aqqalu Jerimiassen på vegne af oppositionen.

Resultatløs koalition

Oppositionen mener, at den nuværende koalition mellem IA og Siumut er ufrugtbar og at den er præget af stor ustabilitet, som konkretiseres ved de store udskiftninger hos Naalakkersuisut.

- Vi frygter, at de store reformer som koalitionen har sat sig for bliver ved ordene og at den store udskiftning hos Naalakkersuisut vil medføre, at de igen skal starte helt forfra på samtlige ressortområder, hvilket igen vil forhale udviklingen, og det kan de ikke være bekendt, derfor valgte vi at fremsætte en mistillidsdagsorden overfor hele Naalakkersuisut.

Pele Broberg (N) supplerer Aqqalu Jerimiassen med at oppositionen protesterer imod det de kalder ustabil og resultatløs koalition.

- Vi er godt klar over, at vi er i mindretal, og vi ved godt at det er op ad bakke, når koalitionen har det flertal, som de har, men vi er opsat på, at Grønland bliver sikret en stabil ledelse af landet, og det kan kun ske ved en ny politisk kurs eller et nyvalg til Inatsisartut, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Múte: Tvetydig opposition

Formanden for Naalakkersuisut fremhæver, at det er uforståeligt for koalitionen at oppositionen bruger koalitionens opdatering som platform for udbredelse af usande påstande om ustabil regeringsførelse.

- Oppositionen har overfor befolkningen tilkendegivet, at de havde planer om at afgive mistillidsdagsorden mod flere medlemmer af Naalakkersuisut, der nu har valgt at trække sig. Nu kommer de med en mistillidsdagsorden, fordi de ikke længere kan komme til at fremsætte mistillid mod de konkrete medlemmer af Naalakkersuisut, lyder argumentet fra formanden.

- Sagt med andre ord, er det et meget tvetydigt budskab, som oppositionen kommer med. Vi har forsøgt at række hånden ud til større samarbejde med oppositionen, men får leveret en mistillidsdagsorden, men vi lytter til deres budskaber, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA).

Múte Bourup Egede understreger, at intet politisk arbejde vil blive forhalet på grund af en omrokering af Naalakkersuisut, men at det vil blive styrket.