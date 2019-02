Bagger: Tele er opmærksom på Huawei

Walter Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 10:03

Samarbejdspartiets Tillie Martinussen undrer sig over, at naalakkersuisoq for uddannelse, kultur og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) i en pressemeddelelse om cybersikkerhed skriver 'I øvrigt anvender vi ikke Huawei i vores infrastruktur'.

For selvom pressemeddelelsen handler om hele landet forsvar mod cyberangreb, så er det ikke lige sådan, den sætning skal forstås.

- Jeg skal hermed præcisere, at med ”vi” menes Naalakkersuisut og centraladministrationens eget IT-netværk, skriver Ane Lone Bagger i et svar til Tillie Martinussen.

Tele-Post har som bekendt anvendt Huawei, blandt andet i forbindelse med søkablet.

Det kinesiske firma er på det seneste kommet i søgelyset i forbindelse med anklager om spionage. Men Ane Lone Bagger giver udtryk for, at hun mener, at Tele-Post er opmærksom på mulige problemer med Huawei.

- Tele-Post har givet klart udtryk for, at de som ansvarlige for vores nationale telekommunikation er meget opmærksomme på de mulige sikkerhedsrisici ved forskellige leverandører, og at de løbende holder sig opdaterede og vurderer hvilke foranstaltninger, der er nødvendige for bedst muligt at beskytte deres systemer mod cybertrusler.