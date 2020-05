Bagger vil undgå skrivebords-strategi

Thomas Munk Veirum Torsdag, 14. maj 2020 - 15:10

Tidligere på denne måned luftede folketingspolitikeren Aaja Chemnitz Larsen (IA) sin bekymring for, at Kongerigets strategi for Arktis for 2020 og frem ville blive en skrivebordsøvelse for embedsmænd uden inddragelsen af eksempelvis de grønlandske parlamentarikere.

Hendes frygt var blandt andet begrundet i, at et stormøde i Ilulissat for parlamentarikere fra alle tre dele af rigsfællesskabet var aflyst som følge af coronakrisen.

LÆS OGSÅ: Aaja er bekymret for ny Arktis-strategi

Nu siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, i en pressemeddelelse, at der arbejdes på, at et udkast til strategien lægges til godkendelse hos Naalakkersuisut, den danske regering og Færøernes Hjemmestyre i udgangen af i år.

Grønlandsk seminar undervejs

Strategien forsinkes muligvis på grund af coronakrisen, og man vil måske afholde det ellers aflyste stormøde i efteråret - hvis omstændighederne tillader det.

Desuden arbejdes der på et grønlandsk seminar for medlemmer af Inatsisartut:

- Formålet er at skabe et samlet og styrket grønlandsk input gennem fælles drøftelser og overvejelser samt perspektiver vedrørende en fornyet arktisk strategi for Kongeriget, hedder det i pressemeddelelsen fra Naalakkersuisut.

Borgermøde i Grønland

Seminaret vil fungere som forberedelse for et webbaseret møde med deltagelse af Inatsisartut, Folketinget og Lagtinget i forsommeren.

Derudover arbejdes der også på et borgermøde i Grønland i løbet af sommeren, hvor interesserede borgere og institutioner kan komme med input til strategien.