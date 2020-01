Bagger afviser særordning til elitespillere

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 21. januar 2020 - 09:14

Landsholdsspillere i diverse sportsgrene skal ikke have en særordning i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, når idrætsudøverne er i udlandet.

Det fremgår af et paragraf 37 svar fra naalakkersuisoq for kultur Ane Lone Baggers (S) til IA's Peter Olsen.

Har allerede mulighed

Landsholdsspillerne kan nemlig allerede ansøge om om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, oplyser Ane Lone Bagger.

- Denne ordning har igennem omkring 20 år gjort det muligt for landsholdsudøvere at deltage i sådanne aktiviteter uden at bruge deres feriedage. Dette selvfølgeligt med de enkelte arbejdsgiveres tilladelse. Ordningen kræver, at landsholdsudøvere, der ansøger om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, kan dokumentere et indtægtstab i forbindelse med landsholdaktivitet, skriver hun i sit svar til Peter Olsen.

Naalakkersuisut vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt at lave lovgivningsinitiativer, da den nuværende ordning dækker behovet, oplyses det.

Flere samlinger kan være på vej

Dog kan hun oplyse, at der er sat en undersøgelse i gang, hvor målet er, at 'landets sportsudøvere på landsholdsniveau kan få bedre mulighed for at træne sammen'.

- Undersøgelsen foretages af en ekstern analysevirksomhed og rapport herom forventes uddelt til næste Inatsisartutsamling, lydet det fra Ane Lone Bagger.